Jeff Bezos va participer au premier vol spatial du projet Blue Origin

© Isaiah Downing Le fondateur d'Amazon.com, Jeff Bezos, s'envolera dans l'espace le mois prochain lors du premier vol spatial de sa fusée Blue Origin. /Photo d'archives/REUTERS/Isaiah J. Downing

"Depuis que j'ai cinq ans, je rêve de voyager dans l'espace. Le 20 juillet, je ferai ce voyage avec mon frère", a annoncé ce 7 juin Jeff Bezos dans un message publié sur Instagram. Blue Origin avait annoncé début mai qu’elle prévoyait d'effectuer le 20 juillet prochain le premier vol suborbital de tourisme de sa navette New Shepard, une étape majeure dans un contexte concurrentiel qui ambitionne de développer le tourisme spatial.

Blue Origin, qui avait indiqué que l'une des places serait attribuée au vainqueur d'une vente aux enchères en ligne, a déclaré avoir eu plus de 5.200 enchérisseurs en provenance de 136 pays, lors du premier tour des enchères clôturé en mai. Le deuxième tour d'enchères est toujours en cours, selon le site web de Blue Origin, et l'offre la plus élevée s'élève actuellement à 2,8 millions de dollars (2,3 millions d'euros). Le processus se terminera par une phase finale le 12 juin, avec une vente aux enchères en ligne en direct.

Le vol du 20 juillet sera un moment historique dans une compétition visant à inaugurer une nouvelle ère de voyages spatiaux commerciaux privés.

Reuters rapportait en 2018 que la firme spatiale envisageait de fixer le prix d’une place pour un voyage à au moins 200.000 dollars, un montant basé sur l’évaluation de projets rivaux comme celui de Virgin Galactic et sur d’autres considérations, mais cette stratégie pourrait avoir évolué depuis.

Avec Reuters (Akanksha Rana et Eric Johnson, version française Hayat Gazzane, édité par Nicolas Delame)