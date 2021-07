Jeff Bezos s'apprête à voler à son tour dans l'espace à bord du New Shepard

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Reuters Photographer Le fondateur d'Amazon.com, Jeff Bezos, s'envolera mardi dans l'espace à bord de la fusée New Shepard, assemblée par sa société Blue Origin, une nouvelle étape dans la course des milliardaires au tourisme spatial. /Photo d'archives/REUTERS/Isaiah J. Downing

VAN HORN, Texas (Reuters) - Le fondateur d'Amazon.com, Jeff Bezos, s'envolera mardi dans l'espace à bord de la fusée New Shepard, assemblée par sa société Blue Origin, une nouvelle étape dans la course des milliardaires au tourisme spatial.

Le magnat américain doit décoller d'un désert de l'ouest du Texas pour un voyage de 11 minutes aux confins de l'espace en compagnie de son frère Mark, d'une ancienne pilote de 82 ans, Wally Funk, et d'un Néerlandais de 18 ans, Oliver Daemen. Ces derniers deviendront respectivement la plus âgée et le plus jeune des astronautes de l'Histoire.

"Je suis excité, mais pas anxieux. Nous verrons comment je me sentirai lorsque je serai attaché à mon siège", a déclaré Bezos dans une interview accordée à Fox Business Network lundi. "Nous sommes prêts. Le véhicule est prêt. Cette équipe est formidable. Je me sens très bien à ce sujet. Et je pense que mes compagnons d'équipage se sentent bien à ce sujet, eux aussi."

Début juillet, l'homme d'affaires britannique Richard Branson a réussi son premier vol dans l'espace à bord de son avion-fusée Virgin Galactic.

Richard Branson a atteint l'altitude de 86 km, alors que son rival américain prévoit de dépasser 100 km.

Sauf retard imprévu, New Shepard devrait décoller à 15h00 (13h00 GMT) de la base de lancement de Blue Origin, située à 32 km de la ville rurale de Van Horn, au Texas.

Le directeur général de SpaceX, Elon Musk, prévoit pour sa part d'envoyer en orbite en septembre son premier équipage entièrement civil à bord de sa capsule Crew Dragon, après avoir déjà procédé à de nombreux lancements vers la station spatiale internationale pour la NASA.

(Reportage Eric M. Johnson à Van Horn; version française Anait Miridzhanian, édité par Sophie Louet)