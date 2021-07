Les ambitions de Jeff Bezos, bien au-delà du tourisme spatial

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Reuters Photographer Un appétit spatial sans limite. Le fondateur d'Amazon.com, Jeff Bezos multiplie les projets liés à l'espace: tourisme spatial, lanceur réutilisable pour satellites, constellation de minisatellites, projets lunaires...

Pari gagné pour Jeff Bezos! Sa fusée New Shepard a réussi son premier vol vers l’espace avec ses premiers passagers à bord. Depuis le pas de tir situé dans le désert du Texas, la fusée a décollé à 15h10 avec quelques minutes de retard sur l’horaire prévu ce 20 juillet. Avec son bord, Jeff Bezos lui-même, son frère Mark mais également deux autres passagers, Wally Funk ancienne pilote âgée de 82 ans, et Olivier Daemen, un jeune néerlandais de 18 ans devenu à l’issue de ce vol le plus jeune astronaute.

Le vol s’est ensuite déroulé comme prévu. La fusée New Shepard est montée dans le ciel pour atteindre une vitesse maximale de près de 3600 km/heure. Elle s’est approchée de la ligne virtuelle de Karman, située à 100 km d’altitude et reconnue internationalement comme la frontière entre la Terre et l’Espace. La capsule embarquant les passagers s’est alors détachée et a poursuivi son ascension jusqu’à 105 km d’altitude. Les quatre passagers ont alors pu se détacher et découvrir les joies de l’absence de gravité en flottant 3 à 4 minutes à l’intérieur de la cabine et admirer l’immensité spatial depuis des hublots géants. Les «wow» des touristes de l’espace ont alors fusé, le son à bord étant retransmis par instants et en direct sur le site Web de Blue Origin.

Atterrissage en douceur

