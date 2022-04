Conséquences des annulations, reports et reprogrammations en cascades dues à la pandémie, trois salons d’intérêt pour la plasturgie se tiennent en mai dans la capitale. En l’espace de trois semaines, se succèdent en effet JEC World, Global Industrie et Pharmapack Europe !

D’abord prévu du 8 au 10 mars 2022, le salon JEC World a donc finalement lieu du 3 au 5 mai à Paris Nord Villepinte, et en ligne via sa plateforme digitale JEC World Connect. « Les composites pour un monde durable », c’est le thème général de cette année, avec l’ambition affichée de « présenter toutes les dernières innovations de la chaîne de valeur pour réduire, réutiliser et recycler en accord avec les objectifs de l’économie circulaire ». A lire avec interêt, l'article de notre confrère Laurent Rousselle sur les enjeux de cette édition : Composites biosourcés, recyclage et procédés plus efficaces... Le salon JEC World met le cap sur le développement durable.

Consacré au conditionnement et à la distribution des médicaments, Pharmapack revient quelques mois seulement après son édition d’octobre 2021. Toujours organisé À Paris Expo, Porte de Versailles - (Hall 7.2) les 18 et 19 mai 2022, l’évènement s’accompagne, entre les 9 et 27 mai, de conférences en ligne et de sessions de networking.

Global Industrie, enfin, se tient du 17 au 20 mai 2022 à Paris Nord Villepinte. « Après une édition 2021 sous le signe des retrouvailles, GI 2022 sera résolument orientée vers la réindustrialisation responsable ! », annoncent les organisateurs. « Plasturgie, caoutchouc, composites » ; « Fabrication additive & 3D » ; « Robotique » ; « Smart : digitalisation, automatisation, mécatronique » ou encore « Usinage & enlèvement de matière » font partie des quinze univers de l’industrie représentés. À découvrir : équipements, solutions et savoir-faire. Les Global Industrie Awards sont décernés comme chaque année, avec des catégories revisitées : Technologie de production, Technologie périphérique, Transition numérique, Écoresponsabilité, Partenariat exemplaire et Jeune pousse.

Polyvia est, par ailleurs, partenaire du dispositif GI Avenir sur les métiers et la formation et installe son camion de la plasturgie au cœur du salon. Du côté des conférences, on relève l’intervention de Plastic Omnium consacrée à « L’industrie 4.0 au service de la performance », celle du spécialiste de l’emballage Fabrice Peltier autour du thème « Vers un design responsable » ou encore la table ronde « L’énergie, grand défi de l’industrie du futur », avec une question centrale?: Quelles solutions pour rester compétitif à l’avenir ?