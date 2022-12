Jean Sentenac, p-dg d'Axens, lauréat des Chaptal 2022 de la SEIN

C’est un bel hommage à notre industrie nationale et à ses grands dirigeants, qui a été rendu, le 30 novembre dernier, dans les locaux de l’Hôtel de l’Industrie, 4, place Saint-Germain-des-Prés, à Paris. La Société d’encouragement pour l’industrie nationale (SEIN), créée en 1801 par Napoléon 1er pour accompagner les grandes mutations industrielles, économiques et sociales, remettait ses Chaptal, des prix décernés à de grands entrepreneurs, qu’ils soient créateurs d’entreprises, héritiers patrimoniaux ou managers. Cette année, le Chaptal du comité des Arts chimiques a été décerné à Jean Sentenac, président-directeur général du groupe Axens. Diplômé de l’École polytechnique et de l’IFP School, ce passionné de génie chimique a pris les rênes de l’entreprise en 2002, un an après sa création par fusion de la direction industrielle de l’IFP (aujourd’hui IFP Energies nouvelles) et de la société Procatalyse, fabricant de catalyseurs et d’adsorbants. Deux décennies plus tard, Axens affiche un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros et emploie 2400 personnes avec deux centres d’ingénierie consacrés aux procédés et aux équipements, sept usines de production de catalyseurs et d’adsorbants et une quinzaine de filiales à l’étranger. Sa grande spécialité consiste à développer des procédés, du stade du laboratoire jusqu’à l’échelle industrielle en impliquant des investissements de plusieurs centaines de millions d’euros. Un savoir-faire à l’origine de procédés de renommée mondiale comme Prime+G pour la production des essences bas Soufre Euro VI, ou ParamaX pour la production de benzène, de toluène et de xylènes en utilisant des tamis spéciaux d’Arkema. Mais le groupe a aussi pris le virage de la transition écologique et développe tout un portefeuille de procédés pour la production de biocarburants et de produits biosourcés, pour le recyclage chimique des plastiques ou pour la capture et la conversion du CO2, avec de nombreux partenaires.

Voir la cérémonie des Chaptal 2022 en replay

Une prestigieuse promotion 2022

Jean Sentenac rejoint ainsi une prestigieuse promotion 2022 qui a également célébré Jean-Dominique Sénard, président du conseil d’administration de Renault. Il a reçu le Grand Chaptal de l’industrie des mains de Jacques Aschenbroich, président du conseil d’administration d’Orange et de Valéo et précédent récipiendaire. Pierre-Etienne Bindschedler, p-dg de Soprema, a été primé dans la catégorie Constructions et Beaux-Arts. Marie-Odile Amaury, présidente du groupe éponyme, a été distinguée dans la catégorie Communication et formation. Emmanuel Vasseneix, président de la Laiterie de Saint-Denis-de-l’Hôtel, a été primé par le comité Agriculture et Industries agroalimentaires. Le Chaptal du Commerce, transport & tourisme a été remis à Laurent Gardinier, président du directoire du groupe Gardinier. Le comité des Arts physiques a primé Pierre-Emmanuel Calmel, cofondateur et président de conseil d’administration de Devialet. Enfin, le Chaptal des Arts économiques est revenu Vincent Levita, fondateur et président d’InfraVia Capital Partners.