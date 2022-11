Jean-Marc Chéry industriel de l'année, Valneva à la peine : le Top/Flop de la semaine

Top : Jean-Marc Chéry, industriel de l'année

Mardi 8 novembre, L’Usine Nouvelle a remis son prix de l’industriel à Jean-Marc Chéry . Le président du directoire et directeur général de STMicroelectronics a réussi le tour de force de doubler, en l’espace de quatre ans, le chiffre d’affaires du groupe. Il avait rejoint le fabricant de puces en 1986, et le dirige depuis 2018. Durant cette période, plus de 7000 salariés ont accru les effectifs. A Crolles (Isère), il a lancé un projet de “megafab”, une imposante usine dont l’investissement de 5,7 milliards d’euros (le plus important en France depuis quarante ans) sera mené avec l’américain GlobalFoundries. Ouverture prévue en 2026.

Flop : Valneva réduit la voilure