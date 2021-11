Jean-François Feuillette, un artisan boulanger grand format

Jean-François Feuillette, le cofondateur et président du troisième réseau de boulangeries pâtisseries derrière Marie Blachère et Ange, vient de poser la première pierre de son nouveau site à La Chaussée Saint-Victor, en périphérie de Blois (Loir-et-Cher). C’est ici que seront préparés les pâtisseries, macarons, brioches et fonds de tarte destinés aux quelque 40 magasins de son réseau.