Jean Castex reçoit le vaccin AstraZeneca, la nouvelle 308 de Peugeot dévoilée, test réussi pour la fusée géante de la Nasa… 5 images pour résumer la semaine

Jean Castex reçoit une dose du vaccin Astra Zeneca pour lever les doutes sur le produit du laboratoire suédo-britannique

Peugeot dévoile sa nouvelle 308, fabriquée à Mulhouse

Peugeot dévoile sa nouvelle 308 qui sera produite dans l'usine de Mulhouse. Le véhicule qui adopte le nouveau logo de la marque au lion disposera pour la première fois d'une version hybride rechargeable.

La fusée géante de la NASA réussit un test important avant de décoller pour la Lune

Grâce à cette réussite, le Space Launch System (SLS) de la NASA pourrait bien prendre son envol en 2021 pour rejoindre la Lune. L'agence spatiale américaine a réussi la mise à feu statique de l'étage principal de sa fusée géante.

Voici à quoi ressemblera - la future carte d’identité numérique française

La France va (enfin) moderniser sa carte d’identité, dont le format actuel date de 1995. Une nouvelle version, plus petite, plus sécurisée et numérique sera fabriquée par IN Groupe (ex- Imprimerie nationale).

Polar Pod, la station scientifique de 100 mètres de haut imaginée par Jean-Louis Etienne prend le large

Après 10 ans d'efforts, Jean-Louis Etienne donne le coup d'envoi de Polar Pod, un bateau vertical à dérives qui doit se frotter aux violentes mers du Sud pour en percer les secrets. Bardée de capteurs et accueillant 8 membres d'équipage, l'immense structure flottante nourrit de nombreux espoirs scientifiques.