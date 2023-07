«Je veux prendre le temps du dialogue social», assure Sébastien da Silva Inacio, directeur général de Knauf Industries France

Knauf Industries, plasturgiste spécialisé dans l’emballage et les pièces techniques pour l’auto et le bâtiment, a annoncé un plan de réorganisation pour surmonter des difficultés économiques qui menacent son activité en France. En poste depuis un an, son directeur général, Sébastien da Silva Inacio, revient sur les causes de cette situation et ses conséquences pour les salariés.