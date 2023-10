« Je suis comme un couteau suisse qui intègre les différentes fonctions », explique Anne-Laure Bulliffon (Albumine)

Emballages Magazine : Vous avez fondé l’agence de conseil Albumine en 2021. Comment voyez-vous votre métier actuellement ?

Anne-Laure Bulliffon : Il faut avant tout rassurer ! L’emballage est bien souvent la patate chaude de l’entreprise. Avec les discussions complexes autour du règlement sur les emballages et les déchets d’emballages (PPWR) et de la mise en œuvre de la loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec), l'emballage remonte très vite en tête des priorités. Dans ce contexte d’urgence, Albumine propose à ses interlocuteurs, parfois complètement perdus, une approche systémique centrée sur le produit emballé. L’emballage est avant tout le garant de l’intégrité du produit. C’est un point essentiel. Ce prisme permet de réfléchir à la fois sur les profondeurs de gamme en intégrant toutes les références et sur le système d’emballage dans son environnement industriel et commercial. Je suis comme un couteau suisse qui intègre les différentes fonctions, de la vente à la logistique en passant par la conservation. La solution résulte forcément d’un compromis.

Comment fonctionnez-vous ?

Je privilégie toujours le réseau. Je travaille depuis plusieurs années avec Bruno Garnier qui a fondé Moultipass Agency. Emballages Magazine a eu l’occasion de citer nos travaux sur les lots virtuels. Je collabore souvent en équipe matricielle avec des expertises complémentaires aux miennes. L’important est d’apporter les bonnes compétences au cas par cas.

Pouvez-vous illustrer ce dernier point ?

J’ai un exemple récent qui me vient à l’esprit. Dans le but de répondre aux critères de recyclabilité du plastique, une entreprise ne parvenait pas à trouver la solution pour changer son film sur les lignes d’ensachage. Le projet n’avançait pas. En activant le réseau, nous avons identifié et sourcé, très rapidement, en trois semaines pour tout dire, la bonne formulation de polyéthylène (PE) pour remplacer du polypropylène orienté (OPP). Il faut prendre les bons critères pour parvenir à la bonne solution. Pour cette entreprise, nous avons « réussi l’impossible ». C’est très valorisant.

« Je développe un outil informatique universel qui répond au nom de Sapphir3 »

Avez-vous une méthode spécifique ?

Je développe un outil informatique universel qui répond au nom de Sapphir3. Comme c’est un peu long, je ne vais pas développer l’acronyme ici. Il intègre naturellement les 3R de la réduction, du réemploi et du recyclage. Il fournit une boussole pour se repérer dans l’écoconception du produit emballé. C’est un outil précieux ! Je constate souvent que certaines entreprises découvrent, pour la toute première fois, les données brutes liées à leurs emballages et aux matériaux qui les constituent. Cet outil est construit autour de plusieurs indicateurs indépendants dont les échelles sont relatives. Dans le cas du coefficient volumique, par exemple, cette méthode permet de valider un vide technique sans pénaliser les autres paramètres.

Pouvez-vous déboucher sur des recommandations sur la nature du produit lui-même ?

Tout à fait ! C’est un point auquel je tiens beaucoup. L’étiquette de « consultante emballage » qu'on m’attribue est, je trouve, un peu réductrice. Albumine est avant tout une agence de conseil en innovation climato-compatible spécialisée sur le secteur agroalimentaire. Comment se nourrir demain ? La résilience alimentaire est un objectif vital. Avec les enjeux d’économie circulaire, l’emballage est un outil nécessaire pour y parvenir. Je dis toujours qu’il faut savoir oublier l’emballage pour repenser le produit. C’est donc un prétexte pour imaginer et écoconcevoir une reformulation complète d’un produit et de son modèle économique. Nous aurons l’occasion d’en reparler.

Propos recueillis par Henri Saporta