« Je souhaite que la France retrouve de sa cohésion », affirme Hakim Serhir (International Paper)

À 47 ans, Hakim Serhir, entré en 2009 dans le groupe, est devenu directeur France d’International Paper en mai 2022. Fort de cinq usines, le spécialiste de l’emballage en carton ondulé affirme son identité et investit pour diversifier ses marchés. Dans le monde, International Paper réalise, avec ses 250 usines et ses 38 000 salariés, un chiffre d’affaires de 19,4 milliards de dollars (19,3 milliards d’euros) dont 1,6 milliard d’euros pour la zone regroupant l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie (EMEA). L’emballage représente 84% de l’activité, le solde revenant à la pâte.