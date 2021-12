«Je mets quiconque au défi d’écrire sa lettre de motivation pour être astronaute !» s'amuse l'ingénieur Clément Huber

© DR Clément Huber passe une série de tests pour devenir astronaute au sein de l'Agence spatiale européenne.

L’Usine Nouvelle. – Devenir astronaute a-t-il toujours été un rêve pour vous ?

Clément Huber. – Ce métier me faisait rêver étant jeune, mais cela s’est un peu émoussé devant la faible probabilité qu’un tel projet se concrétise. J’ai toujours eu une appétence pour ce qui vole : je voulais ensuite être pilote de chasse, et à 16 ans, j’ai obtenu mon brevet pilote d’avion privé. Lors de mon passage en école d’ingénieur, à l’ENSTA, je me suis spécialisé dans le contrôle de commandes, l’optimisation de trajectoire pour les avions et autres. J'ai effectué des stages chez MBDA, Parrot et Thales Avionics, où je travaillais sur des techniques de planification de trajectoire pour le suivi de cibles terrestres mobiles depuis un drone.

