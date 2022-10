«Je crois au développement des biosolutions», confie Benoît Rabilloud, le PDG France de Bayer

L'Usine Nouvelle. - Que représente l'extension du site Bayer de Marle en termes d’investissements et de créations de postes?

Benoît Rabilloud. - Il s'agit d'un investissement d’environ 6 millions d’euros, mais il porte une vraie symbolique. Le site de Marle fête ses 50 ans cette année et reflète bien l’ancrage fort de Bayer en France, où nous détenons 16 sites, dont 12 de R&D et de production. C’est aussi un ancrage territorial dans l’Aisne, où le bassin d’emplois est limité. Nous travaillons sur place depuis 30 ans avec un Esat (Établissement et service d'aide par le travail), et l’usine abrite une ligne de conditionnement adaptée aux travailleurs handicapés.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]