Au Japon, Toyota suspend la totalité de sa production après un problème technique

Paralysie chez Toyota. Le constructeur automobile a déclaré mardi 29 août avoir suspendu ses opérations dans toutes ses usines d'assemblage au Japon à cause d'un dysfonctionnement d'un système de production, provoquant un arrêt total de la production nationale du plus gros vendeur de voitures au monde. La défaillance empêche Toyota de commander des composants et fait l'objet d'une enquête, a déclaré un porte-parole du groupe japonais, qui a tenu à écarter l'hypothèse d'une cyberattaque.

Les 14 usines situées au Japon comportent 28 lignes de production et représentent un tiers de la production totale du constructeur nippon, d'après les calculs effectués par Reuters. L'agence de presse a estimé que la production quotidienne moyenne des usines japonaises était de 13 500 véhicules sur le premier semestre de l'année.

Une multiplication des appels

Si la cause de l'incident reste inconnue, les entreprises japonaises étaient en alerte ces derniers jours après la multiplication d'appels téléphoniques menaçants. Selon le gouvernement japonais, ces appels pourraient venir de Chine et seraient liés au déversement de l'eau contaminée de la centrale nucléaire de Fukushima dans la mer.

Toyota avait déjà été contraint de mettre à l’arrêt l’ensemble de ses sites japonais en mars 2022. L’un de ses fournisseurs, Kojima Industries, avait été victime d’une cyberattaque de type rançongiciel, un logiciel qui chiffre des données et impose à leur propriétaire de payer une rançon pour les récupérer.

Joint par L'Usine Nouvelle, un responsable de Toyota précise : « A ce jour, on a 25 lignes sur 12 usines qui sont à l’arrêt. La problématique vient du système de commande de la production. Il est trop tôt pour savoir s'il s'agit d'une cyberattaque ou non, ou si cette panne pourrait être liée à un fournisseur, mais des enquêtes sont menées. Lors du prochain shift, toutes les lignes et usines au Japon seront à l’arrêt, par sécurité, pour ne pas étendre une problématique dont nous n'avons pas identifié la cause. »

Avec Reuters (par Satoshi Sugiyama, MiyoungKim et Kevin Krolicki; version française Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)