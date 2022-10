Japon: Le ministère des Finances est intervenu vendredi sur le marché des changes

TOKYO (Reuters) - Les autorités japonaises sont intervenues vendredi, pour la deuxième fois en l'espace d'un mois, sur le marché des changes pour tenter d'endiguer la chute du yen qui a atteint son plus bas niveau depuis 32 ans à près de 152 pour un dollar, a-t-on appris des sources gouvernementale et proche du dossier.