Japon: La BoJ revoit à la hausse sa prévision pour l'inflation

© MAXIM SHEMETOV A Tokyo. La Banque du Japon (BoJ) a relevé mardi sa prévision pour l'inflation pour l'exercice fiscal débutant en avril prochain et noté le risque accru que la récente hausse des prix s'étende au-delà des produits de base, mettant en exergue sa conviction que le pays est en train de sortir durablement de la déflation. /Photo prise le 24 juillet 2021/REUTERS/Maxim Shemetov

TOKYO (Reuters) - La Banque du Japon (BoJ) a relevé mardi sa prévision pour l'inflation pour l'exercice fiscal débutant en avril prochain et noté le risque accru que la récente hausse des prix s'étende au-delà des produits de base, mettant en exergue sa conviction que le pays est en train de sortir durablement de la déflation.

La banque centrale a aussi revu à la hausse sa prévision de croissance pour le prochain exercice fiscal, qui débutera en avril, et livré une analyse plus optimiste qu'il y a trois mois sur l'économie, faisant fi pour le moment de la résurgence de l'épidémie de coronavirus provoquée par le variant Omicron.

Mais alors que l'inflation devrait rester dans les années à venir sous son objectif de 2%, la BoJ a mis en exergue sa détermination à maintenir sa politique monétaire ultra-accomodante, bien que d'autres banques centrales à travers le monde ont commencé à resserrer les mesures de soutien déployées en urgence face à l'impact de la crise sanitaire du coronavirus.

Comme attendu, la BoJ a décidé à l'issue de sa réunion de politique monétaire, jeudi dernier, de maintenir son objectif de taux d'intérêt à court terme à -0,1% et son engagement à encadrer les rendements à long terme autour de zéro.

Dans son rapport trimestriel sur les perspectives économiques, la banque centrale a relevé sa prévision sur l'inflation de base pour le prochain exercice fiscal, anticipant qu'elle s'établirait à 1,1%, contre une précédente estimation de +0,9%.

Elle a aussi légèrement revu à la hausse sa prévision pour 2023, à +1,1% contre +1,0% auparavant.

"Les risques pour les prix sont globalement équilibrés", a écrit la BoJ dans le document, alors qu'elle estimait dans son précédent rapport, en octobre, que les risques étaient sous-estimés.

Alors que les hausses des salaires confèrent plus de pouvoir d'achat aux ménages, un éventail plus large d'entreprises vont augmenter les prix, provoquant une hausse de l'inflation et renforçant dans l'opinion publique l'idée que les prix vont continuer de grimper, a indiqué la banque centrale.

S'agissant de l'économie japonaise, la BoJ a estimé que "le rebond devenait plus clair" à mesure que s'apaisait l'impact de la crise sanitaire, un signe que la hausse récente des contaminations provoquée par le variant Omicron passe à ses yeux au second plan.

La BoJ s'attend à ce que l'économie progresse de 3,8% au cours du prochain exercice fiscal, contre une prévision de +2,9% en octobre dernier, notamment grâce à l'ensemble budgétaire déployé par le gouvernement.

(Reportage Leika Kihara, Tetsushi Kajimoto, Daniel Leussink et Kantaro Komiya; version française Jean Terzian)