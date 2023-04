Japon-La BoJ maintient ses taux, va réexaminer sa politique monétaire

TOKYO (Reuters) - La Banque du Japon (BoJ) a laissé vendredi sa politique monétaire inchangée tout en décidant de procéder à un examen approfondi de sa politique accommodante, préparant le terrain pour que son nouveau gouverneur Kazuo Ueda mette progressivement fin au programme de relance décidé par son prédécesseur.

La banque centrale japonaise a décidé sans surprise de maintenir l'objectif des taux à court terme à -0,1% et de contenir le rendement des obligations d'Etat à dix ans autour de zéro.

La BoJ a toutefois modifié ses prévisions, supprimant toute référence à la nécessité de maintenir les taux d'intérêt à leurs "niveaux actuels ou inférieurs".

L'institution a également indiqué qu'elle examinerait les diverses mesures d'assouplissement monétaire prises au cours des 25 dernières années pour lutter contre la déflation, et leur impact sur l'économie et les prix.

"La Banque a décidé de procéder à un réexamen général de la politique monétaire, dans un délai d'environ un an à un an et demi", a déclaré la BoJ dans un communiqué.

"La BoJ continuera à maintenir la stabilité des financements, principalement ceux des entreprises, et des marchés financiers, et n'hésitera pas à prendre des mesures d'assouplissement supplémentaires si nécessaire", était-il ajouté.

Kazuo Ueda devrait rassurer les marchés lors d'une conférence de presse et annoncer que la BoJ n'est pas pressée de relever les taux d'intérêt compte tenu notamment de l'incertitude pesant sur l'économie.

L'augmentation des pressions inflationnistes pourrait toutefois jeter le doute sur l'argument de la banque centrale japonaise, selon lequel les récentes pressions sur les prix induites par les coûts vont bientôt s'estomper.

(Reportage Leika Kihara; version française Camille Raynaud)