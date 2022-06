Japon: La BoJ a débattu de la faiblesse du yen en avril, selon les "minutes"

Quelques-uns des neuf membres du conseil d'administration ont déclaré que la BoJ devait communiquer aux marchés que sa politique monétaire vise à atteindre la stabilité des prix, et non à contrôler les mouvements des taux de change, selon les "minutes".

La BoJ ne doit pas s'intéresser aux prix des matières premières et aux mouvements des devises en eux-mêmes, mais à l'impact qu'ils pourraient avoir sur l'économie et l'inflation, ont déclaré certains membres.

"Quelques membres ont déclaré que des fluctuations excessives du marché des changes sur une courte période, comme celles observées récemment, susciteraient des incertitudes quant à l'avenir et rendraient plus difficile pour les entreprises la formulation de leurs plans de développement", indique le compte-rendu.

De nombreux membres du conseil d'administration ont souligné la nécessité de maintenir le programme de relance massif mis en place par la BoJ, alors que la hausse des prix des matières premières, due en partie à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, pèse sur l'économie japonaise, dépendante des importations, est-il ajouté dans les "minutes".

Lors de la réunion d'avril, la BoJ a réaffirmé son engagement à maintenir des taux d'intérêt très bas en promettant d'acheter un montant illimité d'obligations d'Etat à dix ans pour défendre le plafond implicite de rendement.

