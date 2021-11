Japon: L'économie s'est contractée plus qu'attendu au 3e trimestre

TOKYO (Reuters) - L'économie japonaise s'est contractée plus qu'attendu sur la période juillet-septembre, montrent des données officielles publiées lundi, alors que les problèmes d'approvisionnement et la résurgence de l'épidémie de coronavirus ont lourdement pesé sur les investissements des entreprises et sur la consommation.

© ISSEI KATO L'économie japonaise s'est contractée plus qu'attendu sur la période juillet-septembre, montrent des données officielles publiées lundi. /Photo prise le 29 septembre 2021/REUTERS/Issei Kato De nombreux analystes s'attendent toutefois à ce que la troisième économie mondiale renoue avec la croissance au cours du trimestre actuel grâce au rebond des dépenses des ménages et de la production industrielle sur fond de déclin de la crise sanitaire en Asie. L'économie japonaise s'est contractée en rythme annualisé de 3,0% au troisième trimestre, montrent les données gouvernementales préliminaires, alors que les analystes anticipaient en moyenne une baisse de 0,8% après une croissance de 1,5% en lecture définitive sur la période avril-juin. Il s'agit de son deuxième déclin en trois trimestres, en contraste avec d'autres puissances économiques mondiales - les Etats-Unis ont enregistré au troisième trimestre une croissance de 2% de leur économie grâce à la solidité de la demande. D'un trimestre sur l'autre, le produit intérieur brut (PIB) du Japon a diminué de 0,8%, alors que la prévision moyenne des économistes ressortait à -0,2%. La consommation privée a décliné en rythme trimestriel de 1,1%, après avoir affiché une croissance de 0,9% sur la période avril-juin. (Reportage Daniel Leussink et Tetsushi Kajimoto; version française Jean Terzian)

