Janus Engineering : la solution digitale globale

Intégrateur des solutions NX de Siemens, cette entreprise internationale déploie ses compétences dans tous les secteurs (Médical, Energie, Aéronautique et Défense Biens de consommation…) et propose des applications performantes permettant d’optimiser et d’automatiser toute la chaîne de valeurs.« Notre ambition est d’adapter de la manière la plus optimale nos solutions aux différentes réalités des clients. Plus que des technologies (CAO, FAO, PLM) nous offrons un suivi complet à toutes les étapes : analyse, conseils et formation. Depuis plus de 20 ans, nous avons acquis une expérience unique que nous mettons au service de chaque industriel pour ses besoins spécifiques. Pour que des bonnes idées et des processus parfaits génèrent de nouveaux modes de production », assure Nicolas Simon, Directeur Commercial.

Nouveaux outils, nouveaux procédés

Le savoir-faire de Janus Engineering s’applique avec succès dans la fabrication additive, un secteur en forte croissance dans lequel l’entreprise investit en recherche et développement pour mieux adapter les procédés aux nouvelles technologies émergentes. Avec sa plate-forme logicielle NX Additive Manufacturing, Siemens est leader dans ce domaine et propose de nombreux outils numériques pour la production de nouvelles formes de composants de haute technicité. Désormais, il est aussi possible de réparer des composants coûteux, de réduire significativement les coûts et les délais de production et de gagner en efficacité grâce à des nouvelles méthodes de conception 3D. Janus Engineering est à vos côtés pour relever tous ces défis.

www.janus-engineering.com/fr