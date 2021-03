Jalios, de l’Intranet à la Digital Workplace au service de l’industrie

Que propose Jalios ?

Jalios Workplace est une solution intégrée au système d’information qui se décline en trois offres pour Microsoft 365, pour Google Workspace, et une offre alternative souveraine. L’enjeu est de faire évoluer l’Intranet de l’entreprise vers la Digital Workplace afin de répondre au mieux à ses besoins, notamment dans le secteur industriel. Jalios Workplace réinvente la communication interne pour les collaborateurs, facilite et sécurise le travail à distance, développe la transversalité et accompagne la transformation digitale de l’organisation.

La solution favorise la convergence des usages avec un point d’accès unique à la communication, à la collaboration et aux connaissances métier. La Digital Workplace mobile s’adapte aux usages des collaborateurs qu’ils soient au siège ou en atelier. Autre atout : la solution peut être personnalisée pour refléter l’identité visuelle et la culture de chaque entreprise.

Quels usages spécifiques pour l’industrie ?

Les usages dans le secteur industriel vont de la communication terrain à l’extranet fournisseur, en passant par l’opérationnel -savoir et qualité- et l’innovation, grâce à une base de connaissances métier unifiée et centralisée.

Un exemple d’usage parmi vos clients ?

L’entreprise Bontaz, leader mondial des fonctions hydrauliques dans l’industrie automobile présente sur 11 sites dans le monde, nous a sollicités pour digitaliser et améliorer sa communication corporate à travers toutes les entités du groupe, développer la transversalité et homogénéiser ses pratiques collaboratives.

Nous les avons accompagnés sur la mise en place d’un portail unique corporate, d’espaces de collaboration pour les équipes et leurs projets, et de mise à disposition de documents pratiques et de savoirs dans un espace centralisé. Un accès mobile dédié a été déployé pour leur site chinois.

