J&J relève sa prévision de bénéfice annuel après un premier trimestre meilleur que prévu

(Reuters) - Le fabricant de médicaments et de dispositifs médicaux, Johnson & Johnson, a dépassé mardi les estimations de bénéfices au premier trimestre et a relevé sa prévision de profit pour l'année 2023, tablant sur ses nouveaux traitements contre le cancer et son médicament contre le myélome multiple Darzalex pour atténuer les effets de la baisse de la demande pour ses médicaments plus anciens.