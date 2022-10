J&J dépasse les attentes au T3 avec les ventes de son médicament contre le cancer

(Reuters) - Johnson & Johnson, le premier fabricant de médicaments et de dispositifs médicaux, a fait état mardi d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice trimestriels meilleurs qu'attendu grâce à la forte demande pour son médicament contre le cancer, Darzalex, et son traitement de la maladie de Crohn, Stelara.