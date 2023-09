«J’aime faire bouger les lignes», confie Ana Alves (Sanofi), Femme de l'industrie 2023

L'Usine Nouvelle - L’industrie était-elle votre objectif de carrière ?

Ana Alvès - Pas vraiment. Je suis née à Blois, de parents portugais. J’ai grandi en HLM, dans une famille modeste. Faute de moyens, mes parents ont dû faire des choix, mais jamais au détriment de l’éducation de leurs enfants. Ma sœur et moi devions bien travailler à l’école et faire des études. J’ai suivi les traces de ma sœur et, comme elle, j’ai intégré l’Insa à Lyon. Le reste s’est construit au fil des rencontres. On parle souvent du rêve américain. C’est pareil pour la France, qui offre la possibilité de sortir du déterminisme social.

