ITEROP : Groupe Sulo : « La solution d’Iterop facilite la gestion de nos KPI »

« Nous sommes engagés dans une démarche globale de transformation digitale depuis plusieurs années, explique Virginie Gutierez, responsable des projets supply chain chez Sulo-Langres. Avant cela, nos données étaient éparpillées dans des tableurs Excel, dans nos e-mails, dans une multitude de fichiers, y compris sous format papier. Il y avait une réelle déperdition d’informations, une perte de temps et d’argent. »

C’est pour répondre à ces enjeux que le groupe a misé sur la solution Iterop, dans un premier temps côté supply chain. « L’objectif était de dématérialiser, mais aussi de structurer et simplifier les processus, indique Virginie Gutierez. Nous partons toujours de l’existant et, une fois qu’il est modélisé, les acteurs concernés peuvent y apporter des améliorations. En général, au bout d’un mois, un nouveau processus intégré tourne comme une horloge. » Suivi de non-conformité, inventaires, interactions entre l’administration des ventes et les unités de production, récupération des bacs de collecte de déchets… : en interne comme en externe, les processus sont désormais fluidifiés. Avec des gains concrets, comme la division par deux du temps de traitement en administration des ventes.

Une gestion des KPI facilitée

Mais ce n’est pas tout. « La solution d’Iterop facilite aussi la gestion de nos KPI, se réjouit Virginie Gutierez. Elle nous permet en effet de disposer de tableaux de suivi alimentés en temps réel, qui constituent autant d’outils d’aide à la décision. Nous gagnons ainsi en temps, mais également en qualité d’information. » Et demain ? « Après la supply chain, nous avons déployé les outils Iterop dans nos services qualité et achats et commençons à les étendre aux fonctions support du siège, annonce Virginie Gutierez. C’est la preuve que nous en sommes pleinement satisfaits ! »

