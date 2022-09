ITEROP accompagne les entreprises dans la gestion de leurs données et de leur parc applicatif

Quand une entreprise traverse une période de forte croissance, qui engendre recrutements et ouverture d’agence, les équipes ont besoin de rester concentrer sur leur cœur de métier pour accompagner cette montée en puissance sans perdre de temps dans des tâches annexes. Cette problématique rencontrée par Enerbioflex, société de conseil en énergie, est transposable à la situation de toutes les entreprises qui vont chercher des solutions aussi agiles que pertinentes, pour gérer leurs processus métier, et améliorer les conditions de travail de leurs collaborateurs Mais au lieu de ça, les équipes d’Enerbioflex s’enlisaient dans une gestion lourde avec de nombreuses actions répétitives notamment autour du suivi des dossiers clients, avec des temps de traitements longs : relances manuelles infructueuses, manque de vision d’ensemble des tâches réalisées par les équipes, le tout géré par des fichiers Excel, avec des versions pas toujours actualisées.

L’automatisation au service des collaborateurs

C’est justement pour aider Enerbioflex mais aussi toutes les entreprises qui cherchent à regrouper leur activité que la société Iterop a développé une solution de Business Process Management sur mesure. L’idée : faire appel aux bons outils et aux bonnes données en créant des workflows plus intuitifs, plus autonomes, et surtout automatisés. « Ils cherchaient un outil capable de recouper les informations, générer des documents automatiques, récupérer des données ou encore proposer de la signature électronique. Nous sommes donc partis d’un cahier des charges précis, et suffisamment souple pour nous adapter à leurs besoins. Nous avons fait de la co-construction », détaille Nicolas Duquesnes, consultant pour Iterop.

En moins de trois mois plusieurs processus sont déployés, principalement autour de la comptabilité. L’objectif de cette première phase était d’automatiser les tâches répétitives avec une grande volumétrie. « On a vraiment vu la différence quand Iterop est arrivé. Exemple avec les notes de frais des commerciaux, qui étaient envoyées par la poste. À cause de cette méthode, on ne récupérait pas la TVA, on perdait pas mal de temps mais aussi de l’argent », explique Étienne, co-fondateur d’Enerbioflex.

Un véritable couteau Suisse made in France

Étape par étape, les autres processus métiers sont testés, validés puis mis en production au fur et à mesure pour être bien sûr qu’ils soient totalement en adéquation avec les besoins réels de l’entreprise. « On propose un véritable couteau Suisse made in France auquel se connectent toutes les applications et que les équipes opérationnelles, peuvent piloter en temps réel, sans avoir fait au préalable de hautes études informatiques » rappelle Nicolas Duquesnes.

Aujourd’hui, plus de 80 processus structurent et organisent la société Enerbioflex : Des RH, en passant par la comptabilité, le commerce, la production, le SAV, le marketing, jusqu’au contrôle de gestion. « Avec Iterop, on peut à peu près tout faire, et on va suivre en faisant de l’assistance pour faire évoluer le processus. On l’améliore au fil du temps et on s’améliore aussi, car chaque demande, chaque projet nous fait gagner en expertise ». La prochaine étape ? « C’est l’aide à la décision. En récupérant toutes les données générées par l’entreprise, en les triant en les traitant et en les analysant pour fournir l’information privilégiée qui va aider à prendre la bonne décision », conclut le consultant.

contact@iterop.3ds.com

www.iterop.3ds.com

Contenu proposé par ITEROP