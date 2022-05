Quels sont vos produits phares, et pour quelles applications ?

Nous sommes spécialisés dans les vibrateurs industriels, avec des applications multi-filières : l’agroalimentaire, l’industrie minière, la chimie, le bâtiment, l’énergie…

La société mère, Italvibras Silingardi, implantée en Italie depuis 1959, conçoit des motovibrateurs électriques.

Italvibras France fabrique et commercialise également les vibrateurs électromagnétiques CVEM qui permettent de véhiculer, de doser, de calibrer, de conditionner, de saupoudrer des produits en vrac ou solides.

La série CVEM est aujourd’hui la ligne de produit de référence pour les constructeurs de machines et d’installations vibrantes utilisées dans l’industrie agroalimentaire.



Quels sont les principaux atouts d’Italvibras ?

L’histoire de la société est fondée sur l’écoute, le service et le professionnalisme. Italvibras a fêté ses 60 ans en 2019 : notre force tient à la fiabilité et au savoir-faire prouvé depuis toutes ces années. Par ailleurs, pour Italvibras, la qualité et la sécurité des motovibrateurs représentent des valeurs absolues à sauvegarder.



La filiale est implantée à Montpellier depuis 2011. Qu’a permis cette implantation ?

Italvibras France nous permet d’être au plus près du marché français et de nous rapprocher de notre clientèle. Depuis 11 ans, Italvibras France a sans cesse développé son stock afin de répondre aux besoins du client de façon encore plus réactive.

Le service et l’assistance aux clients sont les points essentiels des objectifs de la société.

italvibrasfrance@italvibrasfrance.com

www.italvibrasfrance.com

Contenu proposé par Italvibras