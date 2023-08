Italie: Meloni assume "l'entière responsabilité" de la taxe sur les banques

Dans une interview accordée aux journaux italiens Corriere della Sera, La Repubblica et La Stampa, Giorgia Meloni a déclaré que la taxe était une "question sensible" et qu'elle n'était pas punitive.

"Je le referais. Parce que je crois qu'il faut faire ce qu'il faut... C'est une décision que j'ai prise (seule)", a-t-elle déclaré à La Repubblica.

Le ministère de l'économie a précisé que la taxe de 40% sur le bénéfice des banques était une mesure ponctuelle et ne représenterait pas plus de 0,1% du total de leurs actifs.

La décision d'imposer cette taxe a été prise alors que les banques ont enregistré des hausses de leur chiffre d'affaires ces derniers mois du fait du relèvement des taux d'intérêt décidé par la Banque centrale européenne (BCE) afin d'enrayer l'inflation.

(Rédigé par Claudia Cristoferi, version française Gaëlle Sheehan, édité par Tangi Salaün)