Italie: La banque MPS et le Trésor confiants pour la levée de fonds, selon des sources

La banque MPS, détenue à 64% par l'Etat italien depuis son sauvetage en 2017, réunit mardi son conseil d'administration pour approuver les modalités de l'augmentation de capital et a besoin de verrouiller un accord avec les banques en charge du placement.

Pour le moment, le directeur général de MPS, Luigi Lovaglio, n'est pas encore parvenu à trouver un accord avec ce consortium de banques pour que ces dernières prennent en charge les actions qui n'auraient pas été souscrites par les investisseurs.

Pour que la banque toscane puisse lancer son augmentation de capital à la date prévue du 17 octobre, Luigi Lovaglio et le consortium emmené par Bank of America, Citi, Credit Suisse et Mediobanca n'ont plus que quelques heures pour trouver un accord.

Lors des réunions avec les investisseurs pour promouvoir la levée de fonds, Luigi Lovaglio a appelé les détenteurs d'obligations juniors de MPS, y compris le gestionnaire américain Pimco à soutenir l'augmentation de capital, a déclaré l'une des sources.

Pimco s'est refusé à tout commentaire.

(Reportage Valentina Za, Giuseppe Fonte et Pamela Barbaglia, version française Matthieu Protard, édité par Tangi Salaün)