Italie et Suède vont se joindre au projet britannique d'avion de combat, dit BAE Systems

LONDRES (Reuters) - BAE Systems a déclaré mercredi que le projet de nouvel avion de combat emmené par le Royaume-Uni et baptisé Tempest allait conclure d'ici la fin de l'année des partenariats avec l'Italie et la Suède et que des discussions étaient en cours avec le Japon.

© POOL BAE Systems a déclaré mercredi que le projet de nouvel avion de combat emmené par le Royaume-Uni et baptisé Tempest (photo) allait conclure d'ici la fin de l'année des partenariats avec l'Italie et la Suède et que des discussions étaient en cours avec le Japon. /Photo prise le 22 septembre 2021/REUTERS/Christopher Furlong Michael Christie, directeur du programme pour BAE Systems, a précisé que les contrats avec l'Italie et la Suède porteraient sur la phase de conception et d'évaluation tandis que les discussions avec le Japon concernaient un partenariat technologique. La France, l'Allemagne et l'Espagne ont annoncé en mai s'être entendues sur les prochaines étapes de développement d'un futur avion de combat européen (SCAF) impliquant notamment Dassault Aviation, Airbus et Indra. (Reportage Sarah Young, version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

