Isra investit dans une AlphaJet de MGI

Quatre ans après son lancement officiel, au salon parisien All4Pack, en novembre 2018, l’AlphaJet va commencer à tourner chez son premier client, Isra. Commandée en décembre, la machine sera installée en mai. L’imprimerie drômoise a fait confiance à MGI Digital Technology, le concepteur et fabricant de la machine, après en avoir été littéralement « ébloui » comme le raconte Jean-Pierre Chauvin, le directeur général. Basée à Romans (Drôme), cette coopérative industrielle qui emploie 100 personnes pour un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros, est spécialisée dans la carte, avec ou sans puce, sous toutes ses formes : carte cadeau, pour le contrôle d’accès, pour l’identification et le transport. L’impression, la personnalisation, l'intégration de la puce et sa programmation, le routage de ses produits pour le compte de ses clients font parie de ses prestations. « Le marché de la carte à puce en PVC est en baisse continue depuis des années mais nous avons su prendre les devants en développant, dès le début des années 2010, avec Isbio, une solution 100% papier, challengés par Yves Rocher qui nous avait demandé une solution pour remplacer le plastique », explique Jean-Pierre Chauvin. Et de poursuivre : « Cette machine nous ouvre des perspectives très intéressantes pour valoriser ce produit, mais aussi celui de la carte cadeau, actuellement sous-traité ou encore l’emballage, un secteur où nous avons plusieurs projets de développement ».

Architecture modulaire

Pour mémoire, l'AlphaJet est une machine assez singulière par rapport à ce que l’on a l’habitude de voir sur le marché. Composée de plusieurs îlots de travail, disposés en ovale, et reliés entre eux par une transitique à moteurs linéaires, elle est capable de réaliser plusieurs opérations d’impression et d’ennoblissement numérique en un seul passage, de l'application d’un primer, à la réalisation d'une dorure en passant par l’impression jet d’encre en quadrichromie, la dépose d’un vernis sélectif UV à plat ou en relief, l’impression d’hologrammes ou de circuits électroniques telles des antennes NFC avec des encres conductrices. En intégrant toutes ces étapes, sachant que l’architecture modulaire permet, d’inclure ou d’exclure les modules en fonction des besoins, l’équipement apporte une plus grande souplesse à l’entreprise, en évitant les ruptures de charges et davantage de maîtrise sur les délais. La possibilité d’imprimer des circuits électroniques, donc des puces, a naturellement suscité de l’intérêt pour Isra. « La technologie n’est pas encore tout à fait au point à cause des encres, mais nous allons y parvenir » explique le dirigeant. Déjà présent sur le marché du luxe, dans l’horlogerie plus précisément, avec des cartes à puces qui permettent d’identifier le produit et de lutter efficacement contre les contrefaçons, Isra estime que l’AlphaJet pourrait lui offrir davantage de possibilités sur ce marché.

Données variables

« L’impression de données variables, la personnalisation mais aussi la métallisation constituent autant de procédés permettant de valoriser les produits par l’emballage », explique Jean-Pierre Chauvin qui estime que sa machine pourra être rentable pour des séries comprises entre 5000 et 100000 pièces. Quant à la possibilité d’imprimer des circuits électroniques, elle est considérée avec grand intérêt, dans le cadre d’applications liées à la traçabilité et à la lutte contre la contrefaçon mais aussi pour déployer toute une panoplie de services qui pourraient être un jour très utiles aux marques. « On peut penser à des applications typiquement marketing comme la possibilité d’activer des Led sur l’emballage, lors du passage d’un client, ou à des fonctionnalités plus techniques comme la détection de chocs ou de variations de température », souligne Jean-Pierre Chauvin. D’ajouter : « Le marché de la deuxième main, pour de produits parfois très couteux, est en plein essor mais ne dispose pas encore d’emballages adaptés, ne serait-ce que pour augmenter la sécurité. » L’internet des objets (IoT), dans les domaines de la pharmacie, du médical ou encore pour les produits durables constitue une autre piste que l’entreprise veut explorer. L’AlphaJet fait partie d’un investissement doté d’une enveloppe globale de 4,5 millions d’euros sur deux ans et demi dont le quart ont été financés par le biais du plan France relance. Isra s’est fixé comme objectif de doubler son chiffre d’affaires d’ici à cinq ans.