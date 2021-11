Isover investit 15 millions d'euros pour moderniser son usine de laine de verre à Orange

A Orange (Vaucluse), la plus importante usine de production de laine minérale en Europe va se refaire une beauté. L’usine Isover, première dans le monde de la filiale de Saint-Gobain connue pour sa laine de verre, devrait voir son four reconstruit en 2023. Un nouveau circuit de composition sera créé afin d’accroître le taux de calcin (verre recyclé) dans le four et pouvoir atteindre 70%, voire 83% de calcin externe. Le tout pour un investissement d’un montant de 15 millions d’euros.