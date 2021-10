ISITECC : Votre expert KPI !

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

C’est une expérience de plus de 20 ans qui s’exprime à travers Isitecc. Et pour son dirigeant Florent Tonson, la solution n’est que la face émergée de l’iceberg. En amont, c’est toute une étude de fond qu’il convient de mener. « À quoi va servir l’indicateur ? Qui va l’utiliser ? S’inscrit-il dans une démarche d’amélioration continue de l’entreprise ? Est-ce une volonté de la part de la direction ou une initiative personnelle d’un responsable qui souhaite de la visibilité sur son process ? Quels sont les objectifs visés ? », énumère-t-il. Et bien d’autres questions portant sur les acteurs, la formule, les moyens de récolte de l’information, l’exploitation doivent se poser pour une définition claire du projet. Une définition validant sans le moindre doute sa cohérence, son utilité et débouchant sur la solution exacte attendue. Rien n’est laissé au hasard.

« En résumé, la mise en place d’indicateurs fait intervenir plusieurs interlocuteurs et fait appel à différentes technologies. L’intégrateur doit pouvoir répondre tant sur le point organisation que technologique pour que le projet ne soit pas qu’un simple « plaisir » de disposer de son TRS.

Il saura rappeler aussi à l’industriel que la mise en place d’indicateurs clés de mesure de la performance doit faire partie d’une stratégie globale et que ce type de projet doit être sponsorisé par l’équipe décisionnelle de l’entreprise. Et il sera tenu de rappeler également qu’un projet mise en place d’indicateur et l’exemple du TRS est flagrant, ne se traite pas comme un produit étagère type boîte noire que l’on installe de manière plug & play », alerte, dans l’intérêt des décideurs, Florent Tonson.

