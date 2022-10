Ishida monte en gamme

On attend d’un leader qu’il montre la voie. Ishida, qui domine le marché mondial des peseuses associatives et figure parmi les acteurs qui comptent dans le domaine du contrôle et du conditionnement, améliore sensiblement trois catégories de machines pour les positionner sur le haut du panier de l’offre du marché. Le constructeur japonais a présenté à la presse internationale, la semaine dernière au siège de sa filiale européenne, à Birmingham (Royaume-Uni), sa dernière peseuse associative CCW-AS, l’ensacheuse verticale form-fill-seal (FFS) Box Motion Inspira et l’IX-PD rayons X, dédié à l’inspection de produits emballés. « Les années Covid ne nous ont pas empêché de travailler, bien au contraire, ce n’est pas parce que les salons ont été mis un temps entre parenthèses que nous ne nous sommes pas efforcés d’aller encore plus loin, ces trois machines démontrent, encore une fois, le meilleur de notre savoir-faire dans ces trois domaines respectifs », a indiqué Dave Tiso, directeur général d’Ishida Europe.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]