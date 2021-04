IREPA LASER - L’impression 3D grand format

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

Études et industrialisation, production, expertise, formations… IREPA Laser répond aux besoins des industriels de l’aéronautique, de l’automobile, de l’énergie, des biens d’équipement ou encore de la défense. Dotée de 20 lasers et d’outils de haute technologie, l’entreprise est très en pointe dans les domaines du soudage, du micro-usinage et s’est lancée avec succès sur le secteur porteur de l’impression 3D métal.« De la conception à l’industrialisation, nous proposons à nos clients un accompagnement global sur-mesure, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeurs, associant laboratoires, fabricants de machines et fournisseurs de matière première », assure le président, Jean-Paul Gaufillet.

Production XXL

Innovation encore avec la fabrication additive, enjeu d’avenir pour IREPA LASER, créateur de la technologie CLAD qui consiste à fondre de la matière métallique par laser pour fabriquer, par couches successives, des pièces fonctionnelles. « Ce procédé novateur permet d’optimiser la productivité, de réduire les coûts et les délais et se prête parfaitement à la réalisation optimale de pièces de grandes dimensions. »

L’entreprise, engagée dans un ambitieux programme, coordonne avec la société APERAM, un projet de 7 M€, regroupant 6 partenaires, destiné à mettre au point une machine hybride, associant laser, dépôt de fil et de poudre, en vue de produire des pièces de 5 mètres de long. Soutenu par la région Grand Est et la BPI, le projet PAMPROD est en phase d’aboutissement, le premier démonstrateur vient d’entrer en action et IREPA LASER s’apprête à ouvrir une nouvelle usine de 500 m2 pour lancer la production.

www.irepa-laser.com