Ipsen, Sanofi, Lonza, Fujifilm, Oncodesign... Les cinq actus qui ont marqué la semaine dans l'industrie pharma

Ipsen signe une acquisition à 247 M$

Le laboratoire français continue de se renforcer sur l'oncologie en mettant la main sur la biotech américaine Epizyme. L'occasion d'ajouter un actif déjà sur le marché à son portefeuille dédié aux traitements contre le cancer.

Sanofi décroche deux nouvelles autorisations

Le numéro un français obtient deux nouvelles AMM en Europe sur le segment des enzymothérapies. Des traitements positionnés sur des maladies rares.

Fujifilm investit 1,6 milliard de dollars dans la bioproduction

La CDMO japonaise a annoncé un vaste plan d'investissement dans la bioproduction et plus particulièrement vers ses sites au Danemark et aux États-Unis.

Lonza se positionne sur le remplissage aseptique

La CDMO suisse va injecter 500 millions d'euros pour renforcer ses capacités de fill & finish sur une installation déjà existante, en Suisse.

Oncodesign voit double

La biotech de Dijon se réorganise et scinde en deux ses activités pour gagner en clarté et favoriser son développement.

