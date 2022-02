Ipsen cède trois usines et son activité historique de santé familiale à Mayoly Spindler

Ipsen va tourner une page de son histoire. Le laboratoire pharmaceutique, dont les racines remontent à 1929 avec les Laboratoires Beaufour et une première implantation à Dreux, en Eure-et-Loir, est entré en négociations exclusives avec Mayoly Spindler pour la cession de son activité Santé familiale. Sont concernés par ce transfert 1200 salariés d’Ipsen dont 520 en France, sur les 5700 collaborateurs du groupe dans le monde, et trois sites de production: celui de Tianjin, en Chine, et en France ceux de L’Ile-sur-la-Sorgue (Vaucluse) et Dreux. L’opération, prévue pour être finalisée au troisième trimestre 2022, est estimée à 350 millions d’euros, dont 50 millions d’euros sont conditionnels, « liés à l’achèvement des objectifs de ventes en 2023 », a précisé le PDG d’Ipsen David Loew, le 11 février lors de la présentation des résultats 2021 du groupe, cadre de l’annonce de cette cession.

Focalisation sur les médicaments de spécialités

[...]