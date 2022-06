Ipack-Ima fait mieux que prévu, mais moins bien qu’il y a quatre ans

Verre à moitié vide ou à moitié plein ? C’est selon. Avec 59 837 visiteurs venus de plus de 122 pays pour admirer les nouveautés présentées par quelque 1166 exposants, le salon Ipack-Ima qui s’est tenu à Fiera Milano Rho, le centre d’exposition de la capitale économique italienne, du 3 au 6 mai dernier, se solde par un grand succès selon l’organisateur. Il est vrai que s’agissant de l’un des premiers événements internationaux professionnels post-Covid, le résultat est très positif en termes de visitorat, surtout au regard du nombre de nationalités représentées. Toujours est-il que la dernière édition, qui avait eu lieu il y a quatre ans, avait réuni 74 000 visiteurs, soit 23% de plus. Quoi qu’il en soit, Ipack-Ima a mis les moyens pour son redéploiement avec, d’une part, une présence étendue à l’ensemble des technologies d’emballage et de conditionnement – du remplissage à la palettisation en passant par le codage-marquage – et, d’autre part, un modèle d'exposition basé sur la « contamination croisée » entre les spécialités, les applications et ce que les organisateurs appellent les « écosystèmes d'affaires ».

Réseautage

Les visiteurs ont pu prendre connaissance des dernières nouveautés « restées dans les usines depuis la crise du Covid » pour les marchés de l’alimentaire et des boissons, mais aussi de celles destinées à la meunerie, aux pâtes et à la confiserie qui continuent de figurer parmi les fondamentaux du salon milanais. Quelque 25 événements ont été mis en place pour animer la manifestation et développer le réseautage dont le forum international Packaging Speaks Green, qui a fait le point sur la « révolution verte » dans l'industrie de l'emballage et les immanquables concours comme le prix Best Packaging Innovation et les World Star Awards. L’Ipack-Ima Smart Factory et Ipack-Ima Digital étaient quant à eux censés transporter les visiteurs dans une véritable expérience de fabrication du futur alors qu'Ipack-Mat a mis l’accent sur les matériaux d’emballage de l'avenir avec plus de 180 exposants, un espace dédié aux emballages intelligents et un deuxième à l'écoconception, développé en coopération avec Conai, l’équivalent de Citeo en France. Enfin, la concomitance de deux autres salons verticaux liés à l’univers de l’emballage que sont Pharmintec – dédié à la santé – et Print4All, ciblé sur les technologies d’impression, ont permis aux visiteurs intéressés par ces univers de faire d’une pierre deux coups en passant un peu plus de temps à Milan. Le prochain Ipack-Ima est prévu du 27 au 30 mai 2025, au même endroit.