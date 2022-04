Ipack-Ima dans les starting-blocks

Des machines d’emballage et de conditionnement, des matériaux d’emballage et des emballages, mais également du matériel de codage et d’étiquetage sont au menu du prochain Ipack-Ima qui aura lieu à Fiera Milano Rho, le centre d’exposition de la capitale économique italienne, du 3 au 6 mai. La dernière édition avait réuni 74 000 visiteurs il y a maintenant quatre ans. Les organisateurs sont restés sur leurs fondamentaux en se focalisant sur les marchés clés de l’emballage, l’alimentaire et les boissons, pour lesquels les constructeurs de machines transalpins – qui constituent l’essentiel des troupes parmi les exposants – disposent d’une offre complète, du remplissage jusqu’à la palettisation en passant par l’étuyage et l’encaissage.

[...]