IP BOX : Valorisez vos actifs de propriété intellectuelle

IP BOX : un dispositif d’avenir

Quatre ans après une profonde réforme de son ancêtre, l’article 39 terdecies du CGI, le régime de l’IP BOX, codifié à l’article 238 du Code Général des Impôts, reste en comparaison du Crédit Impôt Recherche ou du Crédit Impôt Innovation, méconnu. Il peut également être parfois perçu comme complexe et fiscalement risqué. Face à cette situation, Nina Dlouha, directrice adjointe du pôle Innovation chez Leyton, observe néanmoins une amélioration : “si la notoriété n’est pas encore à l’image du CIR ou des aides directes à l’innovation, de plus en plus de clients en ont entendu parler par leurs pairs et sont réceptifs lorsque l’on aborde le sujet”. Après la crise sanitaire et la mise en place du dispositif national France Relance qui a légitimement occupé les industriels, il est temps pour eux de s’interroger sur l'éligibilité de leurs actifs à ce dispositif.

Celui-ci permet, s’il est soigneusement mis en place et documenté, de valoriser économiquement les actifs de propriété intellectuelle (logiciels protégés par le droit d’auteur, brevets, procédés de fabrication industrielle et certificat d’obtention végétale) créés et générant des revenus en France en leur accordant un taux d’impôt sur les sociétés (IS) réduit de 15%.

Un dispositif soutenant l’économie numérique et la compétitivité industrielle.

Le dispositif fiscal actuel IP BOX, est entré en vigueur en 2019 pour améliorer la valorisation économique de la propriété intellectuelle française. L’IP BOX permet en effet d’obtenir, sous certaines conditions, un taux d’IS réduit de 10 % sur les revenus issus d’actifs de propriété intellectuelle. Et, comme le précise Nina Dlouha, “la grande nouveauté est l’élargissement de l’assiette du dispositif aux revenus des logiciels (sous toutes leurs formes) bénéficiant de la protection par le droit d’auteur, en plus des revenus provenant des brevets, des certificats d’obtention végétale et des procédés de fabrication.” Les enjeux de cet élargissement ? Conserver en France les retombées économiques positives de la propriété intellectuelle développée en France (notamment via le CIR), soutenir le développement de l’économie numérique et de l’industrie du futur en France.



Le dispositif est parfaitement cumulable avec le CIR et le CII qui cofinancent la prise de risque des entreprises en R&D Innovation, que les projets aboutissent ou non. L’IP BOX permet, quant à lui, de récompenser la R&D qui aboutit et génère des retombées économiques positives en France, notamment en termes d’impôt et d’emplois. Le dispositif permet ainsi à l’Etat d’avoir un retour sur l’investissement macro-économique en contrant l’évasion de la propriété intellectuelle lucrative cofinancée par l’argent public vers d’autres pays.

La technicité du dispositif

L’extension de l’assiette aux logiciels génère cependant certaines difficultés. En effet, si la définition d’un brevet est facile à appréhender, puisqu’il s’agit d’un titre de propriété délivré par un organisme officiel (Inpi), la notion de logiciel protégé par le droit d’auteur est, quant à elle, plus abstraite. En effet, cette protection résulte d’une définition jurisprudentielle et ne fait l’objet d’aucune remise de titre particulier. Pour répondre aux exigences du dispositif, “Leyton a bâti - avec l’appui de cabinets d’avocats - une méthodologie fine (faisceau d’indices) pour déterminer, pour chaque actif, s’il est concerné ou pas par le dispositif de l’IP BOX, explique Nina Dlouha, nous apportons à nos clients une triple expertise, à la fois juridique, technique et fiscale”.

Mais ce n’est pas tout : l’IP Box nécessite également un vrai travail de chiffrage. “Avant la réforme, il s’agissait de cocher une case dans un cerfa. Désormais, l’éligibilité et les calculs doivent être justifiés dans un dossier technique que l’administration pourra consulter sur demande. Il est notamment essentiel de retenir uniquement parmi les revenus et dépenses de R&D ceux qui ont un lien direct avec les actifs éligibles.” Pour Nina Dlouha, pas de doute, “l’élément le plus compliqué et chronophage à déterminer reste le calcul du « nexus ». Ce dernier correspond à la valeur ajoutée réelle de l’entreprise dans le développement des actifs éligibles au dispositif IPBOX, que ce soit des logiciels, des brevets, des certificats d’obtention végétale. Un travail de taille qui mérite d’être épaulé compte tenu de la nature pluridisciplinaire du dispositif, qui requiert simultanément des compétences en droit de la propriété intellectuelle, en fiscalité, en comptabilité et évidemment en IT. “Nous récupérons des clients qui avaient tenté de déclarer par eux-mêmes, mais qui ont changé d’avis face à la technicité demandée”, indique Nina Dlouha.

Compte tenu de sa nature optionnelle, la mise en œuvre du dispositif relève du domaine de la stratégie fiscale. Ainsi cela requiert que “le DG, le DAF et le directeur technique participent aux réunions de lancement et restitution, et pourquoi pas l’expert-comptable”.

Un dispositif libérant de la trésorerie pour les entreprises pour soutenir la compétitivité des entreprises

Au regard des chiffres fournis par l’étude réalisée par L’Usine Nouvelle et Leyton, publiée en septembre 2022, les clients ne manquent pas : plus de 60 % des ETI et grands comptes priorisent l'innovation comme levier pour conserver un avantage compétitif. Or l’IPBOX permet dans de nombreux cas de dégager de la trésorerie pour les entreprises : d’une part en baissant la sortie de trésorerie que constitue la liquidation de l’IS du dernier exercice fiscal, d’autre part en pouvant (selon les données de chaque entreprise) créer du déficit fiscal reportable qui permet de baisser la sortie de trésorerie que constitue la liquidation de l’IS du des exercices fiscaux passés ou à venir, et enfin , lorsque l’entreprise est également éligible au CIR et/ou CII, en transformant ces crédits d’impôt en créance fiscale remboursable immédiatement ou sous trois ans, selon que l’entreprise concernée soit PME ou non. Reste à les convaincre. Nina Dlouha est confiante : “parfois, les meilleurs dispositifs font peur. C’est comme si c’était trop beau pour être vrai. Parler de notre expérience, des retours positifs que nous avons de l’administration fiscale sur nos missions, permet de les rassurer”.

Contenu proposé par LEYTON