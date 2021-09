IoT pour smart building, passerelle LoRaWAN pour LTE, Ethernet industriel... La sélection mensuelle de produits télécoms

Plate-forme IoT pour Smart Building

La plate-forme IoT Stellar de Jaguar Network entend accélérer la digitalisation de l'économie et simplifier l'accès aux technologies innovantes comme l'intelligence artificielle ou le big data. Elle est capable de piloter, par exemple, ses propres usines numériques tout comme ses bâtiments tertiaires, pour des projets liés à la smart city (ville intelligente), au smart building (bâtiment intelligent) et à l'industrie 4.0. Exécutable dans les infrastructures cloud souverain Atlas de l'opérateur, cette solution est déployable dans le datacenter local de ses clients industriels ou collectivités. Totalement ouverte, elle connecte de multiples sources (API, bus industriel, capteurs Lora/Sigfox). Le développement est accessible à ses utilisateurs pour qu'ils puissent directement y intégrer leurs capteurs ou données en provenance d'une application. Ce procédé est immédiat, gratuit et sécurisé par un chiffrement de bout en bout. De plus, cette plate-forme IoT est interopérable et se met au service de la compétitivité. Les outils internes agrègent les compétences de diverses origines pour apporter de nouvelles opportunités aux entreprises et aux collectivités.

Fabricant : Jaguar Network