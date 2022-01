Investissements records pour STMicroelectronics, crash annoncé pour une fusée SpaceX : le Top/Flop de la semaine

Top : STMicroelectronics double ses investissements en 2022

Porté par l’accélération de l’électrification et de la digitalisation dans l’automobile et l’industrie, deux de ses principaux marchés, STMicroelectronics prévoit une enveloppe record de 3,4 à 3,6 milliards de dollars d'investissements en 2022. Le fabricant franco-italien de puces électroniques dispose d’une visibilité sur son carnet de commandes de 18 mois, soit plus que sa capacité actuelle de production. Ses dépenses d’investissements ont été réduites à la baisse en 2021, conséquence des difficultés d'approvisionnements.