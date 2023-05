Investissements étrangers en France, 1 milliard pour le foncier industriel, méga-usines à Dunkerque… Sept bonnes nouvelles pour débuter la semaine

La France conserve sa place de première destination européenne pour les investisseurs étrangers

La France est restée pour la quatrième année consécutive la première destination pour les investisseurs étrangers en 2022, avec le nombre record de 1 259 projets accueillis selon l’enquête annuelle d’EY. Cela représente une hausse de 3% sur un an, quand le nombre total des investissements étrangers dans toute l’Europe n’a progressé que de 1%. L’écart se creuse avec ses deux grands concurrents, le Royaume-Uni et l’Allemagne.

La Banque des territoires va investir 1 milliard d'euros sur l’industrie verte et le foncier industriel

Si Bpifrance est un partenaire des industriels au quotidien, sa petite sœur la Banque des Territoires est un acteur plus discret mais néanmoins clé pour intervenir sur une de leurs problématiques essentielles : le foncier. Filiale de la Caisse des dépôts, la Banque des Territoires se mobilise pour accélérer et faciliter les implantations industrielles en France. Un investissement en fonds propres ou quasi fonds propres de 1 milliard sur cinq ans qui prolonge son action autour des Territoires d’industrie.

Deux gros investissements industriels à Dunkerque

Coup double pour Dunkerque qui accueillera deux énormes projets industriels : une usine de batteries solides du taïwanais Prologium pour 5,2 milliards d'euros et un site de production d'Orano et XTC pour 1,5 milliard d'euros. Des annonces faites par le président de la République quelques jours avant l'événement Choose France, organisé ce 15 mai à Versailles.

Les verriers O-I et Verallia s’engagent avec Citeo à fournir des emballages réemployables à grande échelle

Une première production d’emballages standards en verre réemployables a été annoncée, mardi 9 mai 2023, lors de la journée ReUse Day organisée par Citeo à Paris. L’américain O-I et le français Verallia, respectivement premier et troisième fabricants mondiaux d’emballages alimentaires et de boissons en verre, ont été retenus par l’éco-organisme. La future gamme de pots et bouteilles sera reconnaissable à son logo en relief : le « R cœur ».

Lynred investit 85 millions d’euros dans son nouveau site de production de technologies infrarouges

Le leader européen et numéro deux mondial de détecteurs infrarouges annonce un investissement de 85 millions d’euros pour étendre son site industriel de Veurey-Voroize (Isère). Ce projet vise à accroître les capacités de production de la société de 50% en 2025, date de livraison des bâtiments, voire de les doubler d’ici 2030. De quoi pouvoir répondre à la demande grandissante des secteurs automobile et militaire.

Inocel s’installe à Belfort pour industrialiser sa pile à combustible

La start-up grenobloise Inocel a annoncé le 10 mai 2023 l’implantation prochaine d’une «gigafactory» à Belfort (Territoire de Belfort) pour lancer dès 2024 la production en série de sa pile à combustible Z300. Inocel espère produire 30 000 piles à hydrogène de type PEMFC («proton exchange membrane fuel cell» : à membrane échangeuse de protons) par an d’ici 2030. L’objectif de l’entreprise, soutenue par l’explorateur Mike Horn, est de fournir des solutions pour les secteurs du stationnaire, de la marine et de la mobilité lourde terrestre.

Le spécialiste des légumineuses Trescarte investit 12,5 millions d'euros dans une nouvelle usine

L’entreprise familiale Trescarte, basée à Loudes (Haute-Loire), surfe sur le boom des légumineuses. Spécialisée dans le conditionnement de légumes secs, elle vient d’annoncer la construction d’une nouvelle usine de 9 000 m², près de son site historique, au Puy-en-Velay (Haute-Loire), sur un terrain de 7 hectares.