Investissements et embauches chez Thales, reprise d'Aubert et Duval, LG Electronics stoppe les panneaux solaires... Les cinq articles les plus lus de la semaine

Quels articles vous ont le plus intéressés cette semaine sur le site de L'Usine Nouvelle ? Dans notre top 5 : Face aux ventes record du Rafale à l'export Thales investit dans ses sites de production et recrute, pour Olivier Andries, directeur général de Safran, la reprise d'Aubert et Duval par Airbus, Safran et Tikehau ACE Capital est la clé pour la souveraineté de la filière aéronautique, LG Electronics se désengage de la production de panneaux solaires, les salariés d'Orange pourront faire un break d'un an en milieu de carrière...