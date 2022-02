Investissement locatif : ce qu’il faut savoir en 2022

Immobilier : quel investissement locatif réaliser en 2022 ?

Si vous envisagez de réaliser un investissement dans l’immobilier locatif au cours de l’année 2022, vous trouverez des opportunités rentables dans plusieurs grandes villes de France et leur périphérie. Poussé par l’essor du co-living et de la colocation et porté par une fiscalité encore avantageuse, le marché reste en effet dynamique. Mesures en vigueur, villes les plus demandées… Tout savoir pour investir dans l’immobilier locatif en 2022.

Investissement dans l’immobilier locatif : quelles sont les mesures fiscales en vigueur en 2022 ?

La fiscalité de l’investissement locatif évolue régulièrement. C’est pourquoi les investisseurs sont de plus en plus nombreux à s’entourer de spécialistes afin de prendre les bonnes décisions. Expert Impôts, par exemple, accompagne les personnes qui souhaitent transformer leurs impôts en patrimoine.

Face à l’impact économique de la crise sanitaire, le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) avait apporté des modifications au régime bailleur LMP. Depuis 2021, les propriétaires de biens meublés sont donc concernés par des cotisations sociales de 35 à 40 % de leurs bénéfices locatifs.

Le dispositif Pinel, quant à lui, est maintenu jusqu’en 2024. En revanche, les avantages qui lui sont associés seront progressivement réduits à partir de 2023. Pour rappel, le dispositif Pinel permet aux investisseurs qui désirent proposer leur bien (éligible) à la location de profiter d’une réduction d’impôt. 2022 est donc l’année pour se lancer, puisque la déduction atteint toujours 12 % pour les biens loués sur six ans, 18 % sur neuf ans, et 21 % sur douze ans.

Les propriétaires qui veulent investir dans des travaux énergétiques peuvent par ailleurs bénéficier de MaPrimeRénov’. Cette aide au financement de tels travaux est proposée depuis juillet 2021 et s’applique aux propriétaires bailleurs qui souhaitent améliorer la performance énergétique d’une habitation.

Enfin, concernant les conditions d’emprunt, le Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) a recommandé le durcissement des contraintes. Ainsi, le taux d’endettement maximal est aujourd’hui équivalent à 35 %, assurance emprunteur comprise. Notons cependant que les revenus locatifs sont pris en compte, habituellement à hauteur de 70 %.

Où investir dans l’immobilier en 2022 ?

Depuis la crise sanitaire, les périphéries des grandes villes connaissent un engouement qui sécurise l’investissement locatif. Plus abordables, mais aussi plus agréables que les métropoles dont elles sont pourtant toutes proches, les banlieues sont de plus en plus appréciées des locataires. De fait, les programmes d’urbanisme s’y multiplient, améliorant naturellement le réseau de transport vers les centres urbains, pour une qualité de vie idéale.

Non loin de Lyon, les investissements locatifs à Oullins, Villeurbanne, ou certains quartiers de Bron s’avèrent très rentables en 2022. La métropole lyonnaise elle-même demeure une valeur sûre en matière de patrimoine.

Même chose à Bordeaux, où les communes de Pessac, Mérignac, ou Talence sont en plein essor. Tout comme Lyon, Bordeaux reste par ailleurs une ville universitaire dynamique et donc particulièrement demandée.

Autour de Paris, ce sont les communes de Saint-Ouen, Saint-Denis et Nanterre qui enregistrent le plus d’intérêt, notamment grâce au projet du Grand Paris Express. En reliant entre elles les banlieues parisiennes, cet axe améliorera encore davantage leur attractivité.

Les investissements locatifs s’annoncent également prometteurs à Marseille et dans ses environs, le projet Marseille en Grand offrant un environnement de choix pour de telles perspectives.

Indépendamment de telles contraintes géographiques, l’investissement locatif dans les résidences de service (type EHPAD) a, lui aussi, le vent en poupe. Même chose pour la location meublée et les biens destinés à la colocation, particulièrement dans les secteurs où étudiants et jeunes actifs sont présents en grand nombre.

SCI à l’option IS, régime LMNP au réel… Quelle que soit la niche fiscale qui vous conviendra le mieux, les options restent abondantes en France pour les investisseurs immobiliers. Et vous, 2022 sera-t-elle votre année ?

Contenu proposé par Expert Impôts