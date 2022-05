Inventiva financé par la BEI à hauteur de 50 millions d’euros

Inventiva muscle sa trésorerie. Lors de la publication de ses résultats annuels, en février 2022, la biotech dijonnaise estimait pouvoir financer ses activités jusqu'au premier trimestre 2023. Inventiva vient de recevoir un appui de poids et d’obtenir un crédit de 50 millions d’euros de la part de la Banque européenne d’investissement (BEI).

Ce financement prend la forme de deux tranches de 25 millions d’euros chacune. Cette somme servira en partie à financer l’étude clinique pivot de phase III évaluant le produit phare d’Inventiva, lanifibranor, sur la NASH ou stéatohépatite non alcoolique. Cet essai au long cours ne devrait pas livrer ses résultats avant le deuxième semestre 2024. Le remboursement de ce crédit est cependant prévu après la publication de ces résultats.

« Nous sommes très satisfaits d’avoir obtenu ce financement qui est l'un des plus importants accordés par la BEI à une biotech. Ce financement nous permettra de soutenir le développement de notre portefeuille de programmes de R&D, en particulier le développement clinique de lanifibranor en vue d'obtenir une autorisation accélérée aux États-Unis et une autorisation conditionnelle au sein de l'Union européenne », s’est félicité, Jean Volatier, directeur administratif et financier d’Inventiva.

En complément de la NASH, Inventiva a reçu, en début d'année, un paiement d’étape de 4 M€ de la part d’Abbvie, après le démarrage d'une étude de phase IIb du cedirogant, un traitement évalué contre le psoriasis et découvert conjointement par Abbvie et Inventiva.