InUse : Enfin du nouveau pour les fabricants d’équipements…

Comprendre l’usage et éduquer les utilisateurs quant à la meilleure façon d’utiliser les machines, anticiper les arrêts de production avant qu’ils ne surviennent… Lorsqu’un de nos clients, leader des équipements de tri optique de recyclage, a cherché un expert capable de lui fournir une solution miracle pour équiper ses machines d’un dispositif intelligence artificielle (IA), il s’est naturellement tourné vers InUse.

Spécialisée dans ces problématiques, la société combine IoT industriel et IA pour transformer les données de production en actions à forte valeur ajoutée.

Accélérateur de transformation digitale

Éditeur d’une plateforme IoT en mode SaaS à destination des acteurs du secteur de l’industrie manufacturière, InUse, comme le précise Laurent Couillard, un de ses fondateurs, « se focalise sur les équipementiers, principaux créateurs de valeurs qui ont besoin de solutions pertinentes et innovantes ». En leur donnant la capacité de concevoir et déployer rapidement une nouvelle offre de services digitaux, de manière totalement autonome, InUse leur octroie la capacité de générer de nouveaux revenus réguliers et récurrents. La solution permet de combiner savoir-faire et interprétation des données de production, afin de contrôler les performances de production, anticiper les pannes ou encore de réduire le gaspillage des matériaux et des ressources naturelles.

« Nous analysons la production et la performance des machines pour apporter une amélioration digitale continue et aider à la construction de modèles solides de maintenance préventive. Véritable accélérateur de transformation digitale, notre solution les accompagne pour passer d’une économie de produits, à une économie de service. Ils ne vendent plus seulement des machines, mais développent désormais de nouveaux services pour améliorer leur performance, participer à renforcer durablement la relation client et se démarquer de la concurrence. Sans oublier bien sûr, que cela va leur permettre de générer de nouveaux revenus », souligne Laurent Couillard.

La plateforme InUse génère des flux de services constants particulièrement efficaces aussi bien en période de garantie des machines que par la suite. Le risque de mauvais usage de la machine et les surcoûts liés sont évités, laissant place à un gain de 1 à 2 % de marge sur la machine. Hors période de garantie, les fabricants peuvent récupérer jusqu’à 4 fois la valeur de la machine. Le SAV des fabricants devient ainsi un point fort de rentabilité et de profitabilité.

Rendre compte de l’usure de moteurs

InUse propose aux fabricants de bénéficier de différentes solutions digitales, clés en main, synonyme de forte valeur ajoutée. En 2020, la solution éco-responsable « Pure Cleaning » dédiée à l’optimisation des nettoyages en place, est d’ailleurs primée aux Global Industrie Awards. Depuis ce début septembre, l’entreprise a mis sur le marché une nouvelle application répondant aux besoins d’accélérer la mise en œuvre de service à forte valeur ajoutée. Cette innovation, totalement dédiée à la maintenance prédictive des moteurs, permet entre autres, d’élaborer des prédictions de défaillance moteur, en cours ou à venir. Son nom : « IU PREDICT for motors ».

La combinaison d’algorithmes d’intelligence artificielle et les capteurs de vibration qui envoient des signaux à haute fréquence, apporte à l’utilisateur des analyses détaillées permettant de prédire les défaillances moteurs, rendre compte de leur usure et éviter des pannes critiques et coûteuses pour la production.

contact@inuse.eu

www.inuse.eu

Contenu proposé par InUse