Intuis inaugure son usine dédiée à la fabrication de pompes à chaleur dans la Somme

Le groupe Intuis agrandit son site industriel de Feuquières-en-Vimeu (Somme), dédié au développement et à la production de pompes à chaleur et de chauffe-eau thermodynamique. Cet investissement de près de 25 millions d’euros comprend la construction des bâtiments, les équipements de production et les surfaces de stockage. Une surface opérationnelle de plus de 45 000 m² entre ainsi en activité, avec pour objectif de renforcer la filière tricolore, tout comme le dynamisme du territoire.

«Aujourd’hui, le groupe Intuis doit répondre à de nouveaux défis. Il y a la crise sanitaire, avec à la fois un challenge industriel à relever et un confort intérieur à repenser. Le réchauffement climatique, qui nécessite d'adopter de nouveaux comportements. Le conflit aux frontières de l’Europe, qui impacte la politique énergétique des États et les conditions d’approvisionnements. Nous voulons permettre à nos clients de trouver une solution innovante et bas carbone qui assure le confort thermique et l'économie d'énergie optimale», explique Philippe Dénecé, directeur général du groupe Intuis, membre depuis plus de dix ans de l’Association Origine France Garantie, dont la certification impose qu’un produit enregistre à minima 50% de sa valeur sur le territoire français.

Sobriété énergétique et décarbonation

[...]