Intraitables face aux Bucks, les Suns prennent les devants dans les finales NBA

© USA TODAY USPW Chris Paul était en démonstration pour son premier match en finales NBA./Photo prise le 7 juillet 2021/REUTERS/USA TODAY USPW

Hier dans la Phoenix Suns Arena, le premier match des finales NBA avait lieu entre l'équipe locale et Milwaukee. Première surprise au moment de l'entre-deux, Giannis Antetokounmpo, durement touché au genou lors du game 4 face à Atlanta, était bien sur le parquet. Mais cela n'a pas empêché les Suns de prendre les devants dès le premier quart-temps sous l'impulsion d'un Devin Booker pas du tout impressionné pour ses premières finales (27 pts au total). Ensuite, la franchise d'Arizona n'a fait qu'augmenter son avance au fil des minutes. Plus huit à la mi-temps, et seize unités de marge après 36 minutes bouclées. Chris Paul, bouillant dans ces playoffs, s'est chargé d'éteindre tout espoir des Bucks avec ses 32 points combinés à 9 passes. En face, le gros double-double d'Antetokounmpo (20 pts, 17 rebonds) ainsi que les 29 points inscrits par Middleton n'ont pas suffi. Résultat, grosse victoire de Phoenix (118-105) qui mène 1 à 0 dans cette série finale.