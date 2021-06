[Interview management] "Un bon manager sait apprendre de ses erreurs", analyse le sociologue Denis Monneuse

Sociologue, chercheur en ressources humaines et fondateur du cabinet de conseil "Poil à Gratter", Denis Monneuse publie aux éditions Dunod "Errare managerium est", un ouvrage passionnant où chacun s'amusera (ou pas) à reconnaître son manager. Nous lui avons demandé pourquoi le mauvais management est si répandu et si la pandémie et le confinement changeront ou non quelque chose à la manière de manager ses équipes.